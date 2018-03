Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

8 mars 2018

Quatre jours après des élections législatives qui n'ont dégagé aucune majorité claire en Italie, le président de la République Sergio Mattarella a appelé jeudi la classe politique à agir de manière responsable. Il s'exprimait pour la première fois depuis le scrutin.

"Nous, et cela veut dire chacun, avons encore et toujours besoin de cette approche: un sens de la responsabilité qui nous permette de faire de l'intérêt général de ce pays et de ses citoyens la priorité", a-t-il dit dans cette première déclaration publique.

Aucune coalition ni aucun parti n'a décroché de majorité parlementaire dimanche soir, plongeant l'Italie dans une nouvelle période d'incertitude qui inquiète ses partenaires européens. La coalition de droite dominée par la Ligue, formation eurosceptique et anti-immigration de Matteo Salvini, est arrivée en tête tandis que les anti-systèmes du Mouvement 5 Etoiles, conduits par Luigi di Maio, représentent, et de loin, le premier parti politique.

M. Salvini comme M. Di Maio revendiquent chacun le poste de président du Conseil, un choix qui appartient à M. Mattarella.

Silvio Berlusconi, dont le parti Forza Italia a été devancé par la Ligue au sein de la coalition de droite, a écrit jeudi à tous les élus de sa formation. "J'entends faire tout ce qui est possible pour permettre à l'Italie de sortir de cette impasse, de se doter d'un gouvernement, de se remettre en marche sur le chemin de la croissance, de manière responsable et sûre", a-t-il promis.

Pour l'heure, les consultations officielles n'ont pas encore commencé. Il faudra pour cela attendre la séance inaugurale à la Chambre des députés et au Sénat prévue le 23 mars.

