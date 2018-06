Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 juin 2018 18:59 26. juin 2018 - 18:59

Les représentants de plusieurs candidats à la présidentielle et de plusieurs partis politiques zimbabwéens ont signé un "appel pour la paix" et se sont engagés à respecter un code de conduite pour les élections du 30 juillet.

Le président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa a répété mardi que les élections générales auraient bien lieu le 30 juillet malgré l'attentat à la bombe qui a visé samedi sa réunion de campagne. L'attaque a fait deux morts et des dizaines de blessés.

"Le meilleur hommage que nous puissions rendre aux victimes (...) est de nous engager à des élections pacifiques, libres et honnêtes dont nous maintenons la tenue le mois prochain", a déclaré M. Mnangagwa dans un communiqué.

Un engin non identifié a explosé samedi après-midi à la fin d'un discours prononcé par M. Mnanagwa devant des milliers de ses partisans réunis dans un stade de Bulawayo (sud). Candidat à l'élection présidentielle du 30 juillet, le chef de l'Etat a pu être évacué du stade sain et sauf.

L'attentat n'a pas été revendiqué mais M. Mnangagwa a accusé ses "ennemis mortels", sans les nommer, d'avoir voulu l'éliminer. "Cette lâche attaque terroriste (...) était destinée à saper la volonté du Zimbabwe en faisant dérailler le calendrier électoral", a-t-il souligné mardi. "Il ne faut jamais laisser gagner ces marchands de terreur."

"Appel pour la paix"

Selon le dernier bilan, l'explosion a tué deux membres de la sécurité présidentielle et fait une cinquantaine de blessés, dont les deux vice-présidents du pays.

Suite à l'attentat, 17 des 23 candidats à la présidentielle - un record dans l'histoire du pays - ont signé mardi un "appel pour la paix". Les deux principaux candidats - M. Mnangagwa, de la Zanu-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, et le chef du Mouvement pour un changement démocratique (MDC) Nelson Chamisa - étaient représentés à la cérémonie.

"Je promets que le gouvernement fera tout son possible pour que les élections se tiennent de façon pacifique", a assuré le ministre de l'Intérieur Obert Mpofu. Les partis se sont également engagés à respecter un code de conduite, négocié notamment avec le soutien de la Suisse.

Engagement salué par la Suisse

La Confédération a salué cet engagement des partis politiques. Elle y voit une contribution-clé à la prévention des violences et des fraudes. Dans un communiqué publié mardi soir, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) appelle les partis à pleinement respecter leurs engagements.

A la demande des partis zimbabwéens, la Division sécurité humaine (DSH) du DFAE a fourni à partir de 2017 un soutien et une expertise techniques durant les négociations portant sur le projet de code de conduite. Elle a aussi invité des responsables politiques et la commission électorale du Zimbabwe à rencontrer des experts, des diplomates et des médiateurs à Genève ce printemps afin d'inspirer leurs stratégies de prévention de la violence.

Dans cette dernière étape du processus électoral, la DSH continuera à appuyer les efforts déployés pour assurer le respect du code de conduite. Elle détachera par ailleurs trois observateurs auprès de la Mission d'observation électorale de l'Union européenne.

Les scrutins présidentiel et législatifs du 30 juillet sont les premiers depuis la démission forcée en novembre de Robert Mugabe, qui a régné sur le Zimbabwe pendant 37 ans. Les élections de l'ère Mugabe ont été largement entachées de violences et de fraudes.

