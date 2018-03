Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 août 2012 14:42 21. août 2012 - 14:42

Le Premier ministre éthiopien Meles Zenawi est décédé dans la nuit de lundi à mardi dans un hôpital "à l'étranger", a annoncé le gouvernement éthiopien. Il était un poids lourd parmi les dirigeants africains, au pouvoir depuis deux décennies. Il avait 57 ans.

M. Meles n'avait plus été vu en public depuis juin et son état de santé faisait l'objet de nombreuses rumeurs. "Il récupérait bien mais tout d'un coup il s'est passé quelque chose et il a dû être emmené d'urgence en unité de soins intensifs et ils n'ont pu le maintenir en vie", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Bereket Simon.

Le porte-parole n'a pas donné davantage de détails sur la maladie dont souffrait le chef du gouvernement, ni sur le lieu où il était hospitalisé. En juillet, des sources diplomatiques à Bruxelles avaient indiqué qu'il était hospitalisé dans la capitale belge et qu'il se trouvait dans un état critique.

Homme austère

Meles Zenawi dirigeait l'Ethiopie d'une poigne de fer depuis qu'il avait pris le pouvoir en 1991 à la tête d'une guérilla qui venait de faire tomber le régime du dictateur Mengistu Hailé Mariam. Lors des élections de 2010, il avait été réélu avec 99% des voix.

Il incarnait à lui seul le pouvoir dans son pays, dont il avait fait au fil des ans un allié clé des Etats-Unis dans la lutte contre l'extrémisme dans la Corne de l'Afrique.

Les mandats de M. Meles ont notamment été marqués par une guerre frontalière très meurtrière avec l'Erythrée voisine entre 1998 et 2000 et deux interventions militaires en Somalie. La première de fin 2006 à début 2009, la deuxième depuis fin 2011 contre les insurgés islamistes shebab.

La Constitution est muette en ce qui concerne le constat de vacance ou d'empêchement du chef du gouvernement, et sur les procédures de remplacement. Son article 75 prévoit seulement que le vice-Premier ministre "agit au nom du Premier ministre en son absence", sans autre précision, notamment de durée. Le poste de vice-Premier ministre est actuellement occupé par Hailemariam Desalegn.

