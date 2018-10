Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le Premier ministre srilankais limogé Ranil Wickremesinghe faisait dimanche de la résistance. Il refusait de quitter sa résidence officielle après la décision surprise du président Maithripala Sirisena de le remplacer par son prédécesseur.

Le parti au pouvoir a donné jusqu'à dimanche matin au Premier ministre limogé pour quitter sa résidence officielle de Temple Trees à Colombo. Des responsables srilankais ont indiqué que la police demanderait un mandat de la justice pour en évincer Ranil Wickremesinghe, qui s'est aussi vu priver samedi par le président de ses voitures officielles et de ses services de sécurité.

Dimanche, des journaux privés srilankais qualifiaient les décisions présidentielles de "coup d'Etat constitutionnel" qui a plongé le pays dans une crise sans précédent. Tous les congés pris par les policiers ont été annulés alors que des renforts ont été envoyés à proximité de Temple Trees et du bureau présidentiel.

Crise politique

Le Sri Lanka est plongé depuis vendredi dans une crise politique qui inquiète la communauté internationale. Le président a limogé son allié dans la coalition au pouvoir, Ranil Wickremesinghe, pour le remplacer par Mahinda Rajapakse, qui avait dirigé le Sri Lanka d'une main de fer entre 2005 et 2015 et mis fin en 2009 aux combats entre la minorité tamoule et la majorité cinghalaise au prix d'un bain de sang.

Le président Sirinesa a également suspendu jusqu'au 16 novembre le parlement, seul à pouvoir destituer M. Wickremesinghe, selon ce dernier.

De son côté, M. Rajapakse, 72 ans, s'est rendu dans un temple bouddhiste très vénéré du quartier de Kandy, dans le centre, pour demander la bénédiction des moines avant de former son cabinet. Ses conseillers ont indiqué qu'il pourrait nommer quelques ministres dès dimanche et commencer lundi à travailler.

Cette crise, qui survient après des tensions similaires aux Maldives voisines, inquiète la communauté internationale. Les Etats-Unis, par la voix du département d'Etat vendredi, puis les ambassadeurs de l'Union européenne et de la Suisse à Colombo samedi ont appelé toutes les parties à respecter la Constitution et à s'abstenir de toute violence.

Déjà limogé

Une alliance du parti de M. Wickremesinghe et du Parti pour la Liberté du Sri Lanka de M. Sirisena avait éjecté M. Rajapakse lors d'élections en 2015.

Mais les relations entre les deux partis s'étaient fortement dégradées ces dernières années en raison notamment de divergences en matière de politique économique et d'une tentative ratée de M. Sirisena de prolonger son mandat présidentiel d'un an.

Déjà limogé en 2004 par le président d'alors, M. Wickremesinghe avait fait amender la Constitution en 2015 pour supprimer le pouvoir présidentiel de limoger un Premier ministre. Cela n'a pas empêché la décision vendredi de M. Sirisena.

