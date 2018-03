Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 avril 2010 23:51 09. avril 2010 - 23:51

Ottawa - Le Premier ministre canadien Stephen Harper a contraint vendredi à la démission la secrétaire d'Etat à la Condition féminine, Helena Guergis. Il a encore demandé au commissaire à l'éthique et à la Gendarmerie royale du Canada d'enquêter sur les "allégations sérieuses" pesant sur elle.

Il n'a pas donné d'autres précisions. Mme Guergis a été mise dans l'embarras par les frasques de son mari, un ancien député conservateur qui se targue d'avoir accès aux plus hautes instances du gouvernement.

Bien qu'elle ait présenté sa démission, Harper n'a pas caché qu'il l'y avait poussée et il l'a aussi expulsée du groupe conservateur du parlement.

"A l'évidence, étant donné les circonstances, une démission était inévitable. Je suis très déçu, c'est un jour très triste", a dit M. Harper.

Le mari de Guergis, Rahim Jaffer, a été inculpé l'an dernier de conduite en état d'ivresse et de possession de cocaïne. Ces accusations ont été ramenées à celle de conduite dangereuse, ce qui a amené certains détracteurs à s'interroger sur une possible ingérence politique.

Neuer Inhalt Horizontal Line