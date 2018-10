Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 octobre 2018 11:12 15. octobre 2018 - 11:12

Le duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan, ont fait une arrivée très discrète sous la pluie de ce début de printemps austral à Sydney.

Le prince Harry et son épouse Meghan attendent un bébé pour le printemps 2019, a annoncé le palais de Kensington dans un communiqué lundi. Ils sont arrivés lundi à Sydney, première étape d'un voyage de 16 jours dans le Pacifique.

"Leurs altesses royales le duc et la duchesse de Sussex sont heureux d'annoncer que la duchesse de Sussex attend un bébé pour le printemps 2019", a déclaré le palais. "Leurs altesses royales ont apprécié les encouragements reçus du monde entier depuis leur mariage en mai et sont enchantées de partager cette bonne nouvelle avec le public", a ajouté le palais, qui s'occupe de la communication du prince Harry et de son frère, William.

Harry, 34 ans, et Meghan, ex-actrice américaine de 37 ans, se sont dit "oui" le 19 mai en la chapelle St George du château de Windsor, lors d'une cérémonie retransmise par des chaînes de télévision du monde entier. Lundi, ils sont arrivés lundi à Sydney, première étape d'un voyage de 16 jours dans le Pacifique, leur première grande tournée à l'étranger depuis leur mariage en mai.

Outre l'Australie, le couple britannique va visiter les Fidji, les Tonga et la Nouvelle-Zélande, membres du Commonwealth.

