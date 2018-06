Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le prince britannique William est arrivé dimanche en Jordanie. Il entamait une visite historique au Proche-Orient qui le conduira ensuite en Israël et dans les Territoires palestiniens.

Deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, le prince William, 36 ans, a été reçu à son arrivée à l'aéroport militaire de Marka par le prince héritier Hussein ben Abdallah, 23 ans, avec lequel il devait avoir des entretiens, selon un correspondant de l'AFP.

Il ne devait pas rencontrer le roi Abdallah II ni son épouse, la reine Rania. Le souverain hachémite s'est envolé jeudi pour Washington, où il doit rencontrer le président américain Donald Trump et discuter des principaux dossiers au Moyen-Orient, notamment du processus de paix israélo-palestinien.

A Amman, le prince William va aussi rencontrer des jeunes Jordaniens, des militaires britanniques et des réfugiés syriens. Le duc de Cambridge "est impatient de construire une relation réelle et durable avec les gens de la région", a récemment indiqué son porte-parole. "Il est heureux que son programme lui permette de rencontrer des personnes de sa génération".

Jérusalem et Ramallah

A son arrivée, le prince William, en costume noir, a reçu les honneurs de la garde royale jordanienne habillée du traditionnel Keffieh rouge et blanc, dans ce petit aéroport de l'est d'Amman. Le maire d'Amman, Youssef al-Chawarbeh, et des diplomates étrangers en poste en Jordanie étaient présents à cette cérémonie d'accueil.

Le prince William se rendra lundi soir en Israël où il visitera le lendemain à Jérusalem le mémorial de Yad Vashem, dédié aux victimes de la Shoah. Il s'entretiendra avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président, Reuven Rivlin.

Il rencontrera mardi le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée, et rendra également visite à des jeunes Palestiniens pour une "célébration de la culture, de la musique et de la nourriture palestiniennes", toujours selon son porte-parole.

Sans la duchesse Kate

Le prince William clôturera sa visite à Jérusalem. Il se rendra au Mont des Oliviers, ainsi que sur la tombe de son arrière grand-mère, la princesse Alice, le mère du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II. C'est la première fois qu'un membre de la famille royale effectuera, au nom du gouvernement britannique, une visite officielle en Israël et dans les territoires palestiniens.

Aucun représentant du gouvernement n'est présent dans la délégation de dix personnes qui prend part à la tournée. La duchesse de Cambridge, Kate, n'est pas non plus du voyage, qui intervient deux mois après la naissance de son troisième enfant, Louis, le 23 avril.

