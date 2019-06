Des milliers d'enfants et de jeunes vivent dans les rues de Rio (photo symbolique).

Le Prix Caritas 2019 honore l'action de l'organisation brésilienne São Martinho en faveur des jeunes et des enfants des rues de Rio de Janeiro. Il a été décerné mercredi à son directeur Frei Adailson Quintino dos Santos et à la coordinatrice de projet Lucimar Correa.

La secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Pascale Baeriswyl a salué l'engagement de longue date de l'association, a communiqué Caritas. Liée à la province carmélite de Santo Elias, São Martinho défend depuis 1984 les droits des jeunes précarisés de la "Cité merveilleuse" et promeut leur intégration sociale. Elle s'occupe actuellement de 2000 Cariocas âgés de 6 à 24 ans, selon son site web.

Des milliers d'enfants et de jeunes vivent dans la rue ou dans des favelas au sein de la deuxième plus grande ville du Brésil, qui compte 12 millions d'habitants. Ils sont confrontés à la violence, aux abus sexuels, à la criminalité, aux drogues et luttent jour après jour pour leur survie, indique Caritas. La plupart n'ont pas ou peu été scolarisés.

São Martinho est composée de travailleurs sociaux, d'enseignants, de psychologues et de juristes. Des équipes mobiles sont présentes sur le terrain. L'ONG possède aussi plusieurs centres dans lesquels les bénéficiaires reçoivent des conseils et peuvent faire du sport, de la musique, du théâtre. Enfin, elle les accompagne pour trouver une formation ou une place d'apprentissage.

Doté de 10'000 francs, le Prix Caritas est remis chaque année. Il récompense des personnes qui se distinguent par leur engagement dans le social, l'aide au développement ou l'entente entre les cultures.

