Traditionnelle valeur refuge, l'or ne profite pas de la débâcle actuelle des bourses et son cours s'est effondré de près de 20% depuis le 6 septembre. Le métal jaune est handicapé par l'envolée du dollar, qui en fait un investissement moins attractif.

Des marchés boursiers en déroute, une pluie d'indicateurs macroéconomiques décevants ou encore l'aggravation de la crise des dettes européennes: ce cocktail de facteurs négatifs semble a priori très favorable à l'or.

Pourtant, le métal précieux a dégringolé violemment ces deux dernières semaines, descendant lundi jusqu'à 1532,72 dollars l'once, son niveau le plus faible depuis début juillet - et très loin de son pic historique à 1921 dollars enregistré le 6 septembre.

Le dollar flambe

"L'or peut être vu en partie comme une police d'assurance contre les jours difficiles. Eh bien, ces jours mauvais sont arrivés, et des investisseurs ont recours à leur assurance: c'est à dire qu'ils vendent une partie de leur or pour obtenir des liquidités et compenser leurs pertes sur les autres marchés", a expliqué un analyste chez BNP Paribas.

Alors que les investisseurs fuient massivement les actifs jugés à risque (euro, bourses, matières premières), le dollar, considéré comme une devise refuge, s'envole: il est monté ce lundi à son plus haut niveau depuis huit mois face à l'euro.

