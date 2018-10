Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 octobre 2018 10:58 04. octobre 2018 - 10:58

En raison de travaux au Théâtre de Beaulieu, le prix de danse de Lausanne se tiendra en 2020 à l'Auditorium Stravinski à Montreux (VD). Il retournera en ses murs lausannois pour l'édition 2021.

La Fondation en faveur de l'art chorégraphique et la Fondation de la saison culturelle de Montreux s'associent pour organiser la 48e édition du concours international de jeunes danseurs. Cette décision est le résultat de discussions entre les deux fondations et les municipalités de Lausanne et Montreux, indique jeudi un communiqué.

Le prix se tiendra du 2 au 9 février 2020. Le processus de sélection, le règlement, l'accueil et le déroulement du concours restent inchangés. Le chantier de la rénovation du Théâtre de Beaulieu devrait débuter dès l'été 2019.

Neuer Inhalt Horizontal Line