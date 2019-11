La start-up Bonfire, active dans la communication numérique de Zermatt-Cervin, a reçu le prix "Innovation" du Milestone Excellence in Tourism 2019. L'entreprise appartenant aux Chemins de fer de montagne Zermatt et à Zermatt tourisme a été primée mardi soir à Berne.

"Le jury est unanime: Bonfire est un projet d'avenir avec une structure de gouvernance visionnaire qui intègre tous les prestataires de la région", indique Milestone Excellence in Tourism dans un communiqué diffusé mardi.

La start-up valaisanne devance le projet "Arosa Terre des Ours", réalisé conjointement par la Fondation Arosa Bären et l'organisation de protection des animaux "Quatre pattes". La nouvelle classe premium du Glacier Express se classe troisième dans cette catégorie.

Recherche intelligente

La société PrivatDeal et son site internet de recherche intelligente de chambres d'hôtel est primée dans la catégorie "Première". La plateforme a été développée en partenariat avec l'Ecole hôtelière de Lausanne.

Quant au prix "Relève", il revient à Jonas Gass. Le jeune homme de 31 ans a convaincu le jury par son parcours professionnel et le succès de ses nombreux projets dans différents domaines.

Enfin, le prix "Oeuvre d'une vie" revient à Hanna Rychener Kistler. Cette dernière a créé et dirigé l'Ecole IST à Zurich et à Lausanne depuis 1993 et en a fait une Ecole supérieure de tourisme renommée en Suisse.

Les prix ont été remis devant quelque 600 décideurs du tourisme. Le prix du tourisme suisse est décerné par l'htr hotel revue et HotellerieSuisse. Il fête cette année son 20e anniversaire.

