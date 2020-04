Le Tribunal pénal fédéral a ajourné au 27 avril le procès entamé le 9 mars contre trois dirigeants de la Fédération allemande de football (DFB) et le secrétaire général de la FIFA. Un jugement ne peut donc pas être rendu avant l'expiration du délai de prescription.

La procédure est donc définitivement close. Les anciens présidents de la Fédération allemande de football (DFB) Theo Zwanziger et Wolfgang Niersbach, l'ancien secrétaire général de la DFB Horst R. Schmidt et le Suisse Urs Linsi, ex-secrétaire général de la FIFA, étaient accusés de malversations en marge de la Coupe du monde 2006 en Allemagne. Ils répondaient d'escroquerie, ou de complicité d'escroquerie dans le cas de Wolfgang Niersbach.

La prescription étant de quinze ans pour ces délits, il était indispensable que le Tribunal pénal fédéral (TPF) rende son verdict d'ici au 27 avril 2020, faute de quoi l'action pénale serait éteinte. Or le procès ouvert le 9 mars avait été suspendu quatre jours plus tard en raison du coronavirus et n'avait pas repris depuis lors.

