Le producteur de musique suisse Al Walser a remporté dimanche le prix dans la catégorie "Meilleur album pour enfants" aux 62e Grammy Awards à Los Angeles. Le quadragénaire n'en est pas à son coup d'essai.

L'homme de 43 ans a reçu le Grammy Award avec son collègue Jon Samson pour l'album produit conjointement "Ageless, Songs For The Child Archetype", a indiqué son attaché de presse lundi à l'agence de presse Keystone-ATS. Al Walser a dédié son discours "à la chose la plus précieuse que nous ayons - à nos enfants".

Al Walser avait déjà remporté un Grammy Award en 2017 dans la catégorie Best Large Jazz Ensemble Album, en tant que co-producteur de l'album "Presidential Suite: Eight Variations On Freedom". Al Walser, né à Lausanne de père africain, a commencé sa carrière au Liechstenstein, dont sa mère est originaire.

