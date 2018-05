Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le soutien des citoyens de l'Union au projet européen a atteint un niveau sans précédent en 35 ans. Une forte majorité d'entre eux juge que l'adhésion de leur pays fut une bonne chose, même parmi les Britanniques sur le point pourtant de quitter le bloc.

Le sondage commandité par le Parlement européen à un an des élections européennes montre que 67% des citoyens de l'Union jugent que l'adhésion de leur pays a profité à leur pays contre 23% qui sont de l'avis contraire. Un tel niveau est sans précédent depuis 1983.

Parmi les six pays fondateurs, la Belgique (77%), le Luxembourg (88%), l'Allemagne (75%) et les Pays-Bas (78%) sont au-dessus de cette moyenne. En France, 61% des sondés jugent que l'adhésion a été bénéfique au pays contre 24%. Enfin, l'Italie, où les eurosceptiques s'apprêtent à entrer au gouvernement, est le pays le moins enthousiaste de l'ensemble du bloc. Seuls 44% des sondés jugent que les bénéfices de l'adhésion surpassent ses inconvénients (41%).

Par ailleurs, en Grande-Bretagne, 53% des personnes interrogées ont une vision positive, une proportion près de deux fois supérieure à ceux qui pensent le contraire.

En tête des pays satisfaits figurent Malte (93%), l'Irlande (91%) et la Lituanie (90%). A l'autre bout, on retrouve outre l'Italie (41% d'insatisfaits), Chypre (40%) et l'Autriche (38%).

