Les manifestants étaient plus de 10'000 à Montréal, selon des estimations non officielles.

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Montréal et dans d'autres villes du Québec contre le racisme et les violences policières. Elles ont aussi dénoncé les discriminations raciales dans la province francophone.

Une foule importante, plus de 10'000 personnes selon des estimations non officielles, ont défilé dans le centre de Montréal, en scandant "Black lives matter" (les vies noires comptent), "No justice no peace" (pas de justice pas de paix), "je ne peux pas respirer" ou "il faut que ça cesse".

La manifestation, la deuxième à Montréal en une semaine, s'inscrivait dans le cadre du vaste mouvement de protestation provoqué par la mort de l'Afro-Américain George Floyd, étouffé sous le genou d'un policier blanc lors d'une interpellation.

"Gestes concrets" réclamés

Lors d'allocutions avant le départ du cortège, des organisateurs ont aussi reproché au Premier ministre québécois François Legault d'avoir estimé il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de "racisme systémique" au Québec.

"Plus jamais, c'est ce qu'on a envie de se dire, mais pour en être convaincu, il faut qu'il y ait des gestes concrets (...) cela prend de la volonté politique", a déclaré la nouvelle cheffe du Parti libéral du Québec (opposition), Dominique Anglade, dont la famille est d'origine haïtienne.

"Pas normal"

"Il n'est pas normal qu'un jeune homme de Montréal Nord (un quartier défavorisé de la métropole québécoise) se fasse interpeller quatre à sept fois plus souvent qu'un jeune blanc. Trouvez-vous ça normal?", a lancé un des organisateurs à la foule.

"Je marche pour dénoncer qui est arrivé à George Floyd, mais aussi pour dire que ma couleur de peau ne justifie pas les inégalités qu'on peut observer par exemple au Québec", a déclaré à l'AFP une manifestante de 29 ans.

Le directeur du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron avait dans un premier temps été invité par les organisateurs à participer à la manifestation, mais ceux-ci avaient retiré leur invitation samedi, certains groupes jugeant sa présence inopportune. Les forces de l'ordre ont dit "respecter" cette décision.

Les manifestants ont été invités à s'arrêter à plusieurs reprises pour mettre un genou à terre en mémoire de George Floyd. Le défilé s'est déroulé dans le calme, alors que la manifestation de dimanche dernier à Montréal avait dégénéré en affrontements dans la soirée.

Des manifestations similaires ont eu lieu dimanche à Québec et à Sherbrooke, à l'est de Montréal, après des rassemblements samedi à Toronto et dans d'autres villes canadiennes.

