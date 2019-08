Guillermo del Toro a inauguré mardi son étoile sur le célèbre "Walk of Fame" d'Hollywood Boulevard à Los Angeles. Le réalisateur mexicain, féru de films d'horreur, a exhorté les immigrés à ne pas céder à la peur après les fusillades meurtrières.

Guillermo del Toro, récompensé par deux Oscars pour son film "La forme de l'eau" en 2018, est connu pour ses univers fantastiques et les monstres inquiétants qu'il met en scène dans ses oeuvres.

C'est donc en spécialiste qu'il a parlé de la "grande peur" utilisée, selon lui, par certains pour diviser la population, "pour nous dire que nous sommes tous différents, que nous ne devrions pas nous faire confiance mutuellement". Mais "ces divisions sont de complets fantasmes", a-t-il affirmé, en référence à la tuerie survenue à El Paso (Texas) le week-end dernier.

Père enlevé

"Quand les gens me disent: 'Tu vis dans un monde imaginaire', je réponds: 'Non, ce sont les politiciens, les églises, pas moi'", a poursuivi Guillermo del Toro. "Ne croyez pas les mensonges qu'ils disent sur nous. Croyez les histoires que vous avez en vous, et croyez que nous pouvons tous changer les choses", a-t-il lancé.

Le réalisateur a quitté le Mexique en 1998, quand son père a été enlevé, puis libéré en échange d'une rançon d'un million de dollars, qu'il n'a pu payer qu'avec l'aide de son ami et collègue James Cameron. Il vit désormais à Los Angeles.

M. del Toro fait partie de la bande dite des "trois amis", qu'il forme avec les autres réalisateurs mexicains oscarisés Alejandro González Inarritu ("Birdman", "The Revenant") et Alfonso Cuaron ("Gravity", "Roma").

Guillermo del Toro a écrit et produit le film "Scary Stories" qui vient de sortir aux Etats-Unis.

