Le 4x400 m féminin suisse veut confirmer à Doha sa belle 7e place obtenue en mai à Yokohama dans les championnats du monde de relais.

Une place en finale des Mondiaux qataris lui permettrait d'obtenir son ticket pour les JO de Tokyo 2020. Patron d'un relais qui entrera en lice samedi (séries dès 18h55 heure suisse), Peter Haas a procédé à un changement par rapport au quatuor aligné à Yokohama. Rachel Pellaud remplace Veronica Vancardo (19 ans) parmi les titulaires.

Ce choix semble logique. Plus expérimentée, la Jurassienne de 24 ans possède en outre un record personnel - 53''88, réalisé lors des récents championnats de Suisse à Bâle - inférieur à celui de la Fribourgeoise (54''20).

Peter Haas alignera donc la Vaudoise Lea Sprunger, les Jurassiennes Rachel Pellaud et Fanette Humair ainsi que la Thurgovienne Yasmin Giger, dont l'impressionnant finish avait permis à la Suisse de se hisser en finale à Yokohama et de se qualifier pour Doha. Dans un ordre qui reste à déterminer.

"Avoir un pilier comme Lea dans l'équipe, ça rassure et ça motive en même temps", souligne Fanette Humair, qui retrouvera donc sur la piste sa partenaire d'entraînement à la FSG Bassecourt Rachel Pellaud. Et qui dit apprécier particulièrement le relais: "Je cours plus vite en relais. J'adore chasser mes adversaires."

La tâche du quatuor helvétique s'annonce délicate au Qatar. Il devra probablement faire mieux qu'à Yokohama (3'29''15 lors des séries) pour se hisser en finale dimanche (20h15 heure suisse). "Beaucoup d'athlètes de pointe étaient absentes à Yokohama", rappelle Fanette Humair. "Mais notre but est d'atteindre la finale."

"J'espère qu'on pourra battre le record de Suisse (3'28''52, qui tient depuis 1993)", ajoute Rachel Pellaud. "L'objectif, ce sont les JO de Tokyo", rappelle quant à lui Peter Haas. "Il faudra réussir un très bon temps samedi pour pouvoir se qualifier. Les opportunités de réaliser un bon chrono l'an prochain seront rares", glisse le Bâlois.

