Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 octobre 2018 15:10 20. octobre 2018 - 15:10

Le Real Madrid a concédé samedi contre Levante sa troisième défaite d'affilée (2-1) à l'occasion de la 9e journée du championnat d'Espagne.

Enfoncé dans la crise à une semaine du Clasico, son entraîneur Julen Lopetegui est désormais associé à la pire série sans but de l'histoire du club.

Au stade Santiago-Bernabeu, les Madrilènes se sont retrouvés menés sur un contre de José Luis Morales (7e) et un penalty concédé pour une main de Raphaël Varane dans la surface et transformé par Roger (13e). Marcelo a réduit la marque en vain (72e), soit le premier but du Real après huit heures et une minute sans marquer, un record en 116 ans d'histoire merengue. Mais cette réussite du Brésilien n'a pas suffi au Real.

Neuer Inhalt Horizontal Line