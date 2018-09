Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

26 septembre 2018

Mercredi noir pour les grands d'Espagne ! Le Real Madrid et le FC Barcelone ont tous deux chuté pour la première fois cette saison en Liga.

Trois jours après avoir concédé le nul 2-2 contre Gérone, le FC Barcelone s'est incliné 2-1 contre Leganes. Le Barça menait pourtant 0-1, grâce à un but de Coutinho (12e) et semblait maîtriser la partie face à la "lanterne rouge" de la Liga. Mais deux buts encaissés en deux minutes après la pause (El Zhar à la 52e, puis Rodriguez à la 53e) et des parades miraculeuses du portier adverse ont annihilé leurs espoirs.

Pour sa part, le Real a été battu 3-0 en Andalousie par le FC Séville. Auteur d'un doublé en l'espace de quatre minutes (17e et 21e), l'attaquant portugais Andre Silva a été le "bourreau" d'un Real méconnaissable.

Malgré ces revers, le FC Barcelone et le Real conservent la tête du classement avec deux points d'avance sur l'Atletico. Ce samedi, le Real accueillera l'Atletico à Bernabeu...

