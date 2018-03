Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Neymar, qui est sorti sur une civière dimanche contre Marseille, souffre d'une "entorse" de la cheville droite et d'une "fissure" d'un os du pied selon son club.

Ce diagnostic rend plus incertaine encore sa présence contre le Real Madrid le 6 mars. Lundi, "les examens complémentaires (échographie et scanner) ont confirmé une entorse antéro externe de la cheville droite mais également l'existence associée d'une fissure du cinquième métatarsien", a annoncé le PSG. Même si tout dépend de l'importance de la fissure osseuse de cet os du pied et qu'il faudra attendre la conférence de presse d'Unai Emery mardi pour confirmer son forfait, une telle blessure peut nécessiter plusieurs semaines d'arrêt.

Sur Twitter, plusieurs journalistes brésiliens, comme Marcelo Bechler qui avait annoncé le premier l'arrivée de "Ney" au PSG, considèrent comme acté son forfait pour le 8e de finale retour contre le Real mardi prochain. Ce serait évidemment un énorme coup dur pour les Parisiens, qui ont dépensé 222 millions d'euros pour attirer la star brésilienne en espérant enfin passer un cap en Ligue des champions.

Autre souci pour les Parisiens, la "lésion musculaire" du quadriceps gauche du défenseur Marquinhos, annoncée également par le club lundi soir. Ce genre de blessure nécessite quelques jours d'arrêt. Un forfait de "Marqui" serait toutefois moins dommageable pour Paris qui dispose de deux autres défenseurs centraux de qualité, Presnel Kimpembe et le capitaine Thiago Silva.

Pour Neymar, l'affaire est bien différente. Certes, Paris garde un potentiel offensif de feu avec Angel di Maria et les habituels titulaires Edinson Cavani et Kylian Mbappé, mais la vedette brésilienne est ce genre de joueur qui peut changer un match à lui tout seul. Cette saison, Ney est l'auteur de 19 buts et 13 passes décisives, rien qu'en championnat, avec son nouveau club. Il a également marqué six buts en sept matches de Ligue des champions.

