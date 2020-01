Le record des vingt titres du Grand Chelem de Roger Federer tiendra après l'Open d'Australie. Rafael Nadal (no 1) a, en effet, été battu par Dominic Thiem (no 5) en quart de finale.

A une victoire du record du Bâlois avant les trois coups du tournoi, le no 1 mondial s'est incliné 7-6 (7/3) 7-6 (7/4) 4-6 7-6 (8/6) après une bataille furieuse, animale presque, de 4h10'. L'Autrichien, qui bat enfin Rafael Nadal dans un tournoi du Grand Chelem à sa sixième tentative, affrontera vendredi soir Alexander Zverev pour une place en finale contre le vainqueur du choc entre Novak Djokovic et Roger Federer.

Dominic Thiem a conclu sur sa troisième balle de match dans un quatrième set qu'il aurait dû remporter bien plus vite. L'Autrichien a, en effet, servi pour le gain du match à 5-4 avant d'être saisi par la peur de gagner. Il devait mener 15-0 dans ce dixième jeu avant de commettre trois erreurs en coup doit et une double faute... Fort heureusement pour lui, il a pu retrouver un semblant de calme dans le jeu décisif. Après avoir galvaudé deux balles de match à 6/4, il avait le bonheur de bénéficier d'un let à 6/6 avant de s'imposer enfin sur une dernière faute directe de Rafael Nadal.

Irascible comme jamais au point de chercher la confrontation avec l'arbitre de chaise Aurélie Tourte et le juge arbitre Andreas Egli, Rafael Nadal ne méritait sans doute pas un autre sort malgré sa formidable rage de vaincre. Il a laissé filer les deux premiers sets après avoir pourtant, dans les deux manches, signé le break le premier. Mais face à la cadence imposée par son adversaire, il ne fut jamais vraiment à son avantage dans cette partie.

Cette défaite pourrait lui coûter son rang de no 1 mondial lundi prochain. Rafael Nadal le perdra, en effet, si Novak Djokovic conserve son titre.

