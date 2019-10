Le relais 4x100 m féminin suisse a vécu la même cruelle désillusion que Lea Sprunger aux Mondiaux de Doha.

Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji et Salomé Kora doivent se contenter du 4e rang, malgré un nouveau record national (42''18). "Il y a plus de joie que de déception", a assuré Mujinga Kambundji.

"C'est très fort d'avoir réussi notre meilleure course et nos meilleurs passages de témoin lors de l'épreuve la plus importante", a souligné la médaillée de bronze du 200 m. "Nous sommes toujours proches du podium, à un très haut niveau. Nous finirons bien par avoir ce soupçon de chance en plus pour obtenir une médaille."

A l'image de Lea Sprunger en finale du 400 m haies, le quatuor de choc de Swiss Athletics - qui avait terminé au même rang lors des Européens 2018 mais à 0''07 de la troisième place - n'a rien à se reprocher. Salomé Kora a ainsi réussi une dernière ligne droite de feu pour permettre à son équipe d'améliorer de 0''11 le record national établi en 2018 à Athletissima (42''29).

"Un bon présage pour Tokyo"

Mais cela n'a pas suffi. Devant, les trois nations favorites de cette finale n'ont pas failli. La Jamaïque de Natalliah Whyte, Shelly-Ann Fraser-Pryce (déjà titrée sur 100 m au Qatar), Jonielle Smith et Shericka Jackson a triomphé en 41''44, devant la Grande-Bretagne (41''85). Troisièmes, les Etats-Unis ont été crédités de 42''10, soit 0''08 de moins que les Suissesses...

"On avait une motivation folle. J'étais déprimée après le 100 m individuel, et j'ai su transformer cette énergie négative en énergie positive", a lâché Salomé Kora, 36e des séries sur la rectiligne. "Huit centièmes, ce n'est rien. J'ai un oeil triste, et l'autre content en raison de ce record de Suisse. C'est un bon présage pour Tokyo", a enchaîné la St-Galloise.

"Pourquoi pas 3es à Tokyo?"

"On peut être vraiment fières. On est très, très proches des grandes nations, et on a envoyé un message fort au monde de l'athlétisme", a pour sa part glissé la Tessinoise Ajla Del Ponte. Même son de cloche pour Sarah Atcho. "On ne peut pas être déçues. Ca nous motive encore plus pour 2020. On était 5es des Mondiaux il y a deux ans, 4es ici, pourquoi pas 3es à Tokyo?", a conclu la Vaudoise.

Neuer Inhalt Horizontal Line