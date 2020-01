Le Sénat à Washington refuse d'entendre de nouveaux témoignages dans le procès de destitution du président américain Donald Trump. Fort de sa majorité républicaine, il s'est décidé vendredi contre une motion démocrate par 51 voix contre 49.

Ce rejet ouvre la voie à une conclusion rapide du procès.

Les sénateurs seront appelés à se prononcer sur les deux chefs d'accusation retenus contre Donald Trump: abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. La Constitution américaine imposant une majorité des deux tiers (67 voix) pour déclarer un président coupable, il a toutes les chances d'être acquitté.

Forts de leur majorité à la Chambre des représentants, les démocrates ont mis en accusation Donald Trump lors d'un vote dit d'"impeachment" le 18 décembre qui avait quasi strictement suivi les lignes partisanes.

L'enquête s'est déroulée dans un climat acrimonieux et a donné lieu à des échanges très tendus entre les représentants républicains et démocrates. Le cadre du procès au Sénat, beaucoup plus strict et formel, a feutré les débats, sans empêcher l'émergence de deux discours aux antipodes.

Neuer Inhalt Horizontal Line