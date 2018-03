Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 octobre 2011 21:52 05. octobre 2011 - 21:52

Les prestations des taxis de Genève et de Zurich sont jugées "suffisantes" par un test réalisé l'été passé dans 22 villes européennes. Aucune ville n'arrive à la mention "très bon", les meilleures devant se contenter d'un "bon".

Le classement est emmené par Barcelone, qui devance Munich, Cologne, Milan, Berlin, Paris et Lisbonne. Ces sept villes reçoivent la mention "bon", selon les résultats de l'étude publiée mercredi par le journal du Touring Club Suisse (TCS). Genève se classe 12e et Zurich 15e. La lanterne rouge revient à la capitale slovène Ljubljana, seule cité qualifiée de "très insuffisante".

Dans chaque ville, les examinateurs ont effectué dix courses sur cinq itinéraires. La liste des critères comprenait le chauffeur (40% de l'évaluation), le véhicule (20%) et la conformité de l'itinéraire (40%). Les tests ont révélé, GPS à l'appui, qu'un certain nombre de chauffeurs ne prenaient pas l'itinéraire le plus direct. Le détour le plus important s'est élevé à 213%.

Détours importants

A Genève, un détour de 28% et deux de 16% ont été constatés. Deux chauffeurs téléphonaient en conduisant et deux ont exigé un supplément injustifié pour le transport d'un ordinateur portable. Les chauffeurs ont été jugés "insuffisant", les véhicules "suffisant" et les tarifs "bon".

Malgré la présence de nombreux touristes et fonctionnaires internationaux, sept chauffeurs sur dix n'ont pas pu mener une conversation basique en anglais et huit d'entre eux n'ont pas su recommander un restaurant ou indiquer un site touristique. Les chauffeurs genevois se sont en revanche distingués par leur connaissance des lieux de destination (neuf sur dix).

A Zurich, les chauffeurs maîtrisent l'anglais (huit sur dix), mais un détour de 69% a pesé négativement dans la balance. Sinon, les véhicules y ont obtenu la note "très bon", les tarifs "bon" et les conducteurs "insuffisant". Aucun d'entre eux n'a délivré une quittance correctement remplie.

Neuer Inhalt Horizontal Line