Le vent continue de jouer les trouble-fête sur les sites des épreuves de ski alpin des JO.

Le slalom dames a été reporté à vendredi, après que les organisateurs avaient repoussé par deux fois le départ de la première manche mercredi matin. La tenue du combiné messieurs mardi n'aura finalement été qu'une anomalie dans ces JO où le vent se pose en grand perturbateur des épreuves de ski alpin.

Après la descente messieurs et le géant dames, tous deux prévus finalement jeudi, c'est le slalom dames qui doit se trouver une autre date. Cela signifie que vendredi, il y aura à nouveau deux courses le même jour. Le slalom dames va "encercler" le super-G messieurs (11h): la première manche débutera à 10h et la deuxième se tiendra à 13h15.

Ce nouveau report pose un problème certain pour les filles qui disputent plusieurs courses. On pense bien sûr à Mikaela Shiffrin, décidée à se lancer dans toutes les disciplines. Avec le nouveau calendrier imaginé par la FIS et les organisateurs, trois courses dames vont s'enchaîner jeudi, vendredi et samedi puisque les dames prendront la direction de Jeongseon pour les épreuves de vitesse une fois le slalom terminé.

Si en Coupe du monde ce genre de triptyque n'est pas surprenant (Cortina pour les femmes et Val Gardena/Alta Badia pour les hommes par exemple), il l'est bien plus lors d'un événement comme les JO où de nombreuses cérémonies et autres réjouissances protocolaires viennent parasiter le repos des athlètes.

Le programme des deux prochains jours. Jeudi 15: Descente messieurs (3h30 heure suisse) et géant dames (2h/5h45).

Vendredi 16: super-G messieurs (3h) et slalom dames (2h/5h15).

