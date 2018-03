Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 février 2018 18:29 22. février 2018 - 18:29

La Bourse suisse a fini la séance de jeudi dans le rouge. Les investisseurs ont apparemment été refroidis par les minutes de la séance de janvier de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a confirmé que la hausse des prix plaide en faveur d'augmentations des taux.

Après avoir évolué latéralement une bonne partie de l'après-midi, le SMI a brutalement plongé sur le coup des 16h00, risquant deux incursions sous la barre des 8900 points, avant de se reprendre dans la dernière ligne droite.

Le Swiss Market Index (SMI) a reculé de 0,24% à 8967,43 points, après avoir pointé à 8899,23 dans l'après-midi. Le Swiss Leader Index (SLI) a lâché 0,42% à 1477,60 points, et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,23% à 10'322,82 points. Sur les 30 principales cotations, 27 ont fini dans le rouge et trois dans le vert.

Swiss Re lanterne rouge

La première position revient au poids lourd Nestlé (+0,8%). Baader Helvea a réduit l'objectif de cours de l'action du géant de Vevey tout en confirmant "buy". Les chiffres du 4e trimestre ont déçu les attentes de l'analyste, qui anticipe un vaste remaniement du portefeuille de produits.

Sonova (+0,3%) et Givaudan (+0,2%) complètent le podium. Le spécialiste verniolan des parfums et des arômes a annoncé vouloir rendre plus durable sa chaîne d'approvisionnement en Indonésie et s'est allié à un autre acteur pour former plus de 1000 producteurs et leurs familles.

Les mastodontes pharmaceutiques Roche (-0,1%) et Novartis (-0,3%) ont perdu du terrain. Le dernier cité a revendiqué l'efficacité de son bronchodilatateur Ultibro Breezhaler sur les fonctions cardiaques de patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (CODP) associée à une hyperinflation des poumons.

La lanterne rouge échoit à Swiss Re (-1,4%), qui présentera avec Sika (-1,0%) ses résultats annuels vendredi.

UBS résiste mieux que Credit Suisse

La porteur Swatch (-1,2%) a également été malmenée. Le concurrent Richemont (-1,1%) a annoncé mercredi soir que l'autorité italienne Consob a réclamé des informations supplémentaires pour l'OPA sur la part qu'il ne détient pas encore dans Yoox Net-A-Porter. Cela retardera un peu le déroulement de cette opération.

Aux bancaires, UBS (-0,2%) a mieux résisté que Credit Suisse (-0,3%) et Julius Baer (-0,7%). Le tribunal correctionnel de Paris a annoncé après la clôture qu'UBS sera jugé du 8 octobre au 15 novembre pour un vaste système de fraude fiscale, fixant ainsi les dates d'un procès très attendu.

Le gagnant de la veille Partners Group (-0,6%) s'est assuré 3 milliards d'euros (3,4 milliards de francs) de fonds pour des investissements directs dans des infrastructures.

Swisscom (-0,3%) va commencer à déployer la 5G dès cette année plutôt qu'à partir de 2020 comme prévu initialement.

Cembra surfe sur ses résultats annuels

Sur le marché élargi, Cembra s'est offert 2,2% après la publication de résultats annuels faisant état d'une légère augmentation du bénéfice.

Georg Fischer (+4,1%) a vu sa recommandation relevée à "buy", après "hold", par Kepler Cheuvreux, qui a aussi rehaussé l'objectif de cours, pour tenir compte de l'embellie des fondamentaux pour les activités du groupe schaffhousois.

UBS a réduit l'objectif de cours de la porteur Kudelski (-3,4%) et confirmé "sell". A moyen terme, les smartcards deviendront obsolètes à mesure que les fournisseurs de Pay-TV opteront pour l'IPTV (TV par internet), a commenté la banque aux trois clés.

Morgan Stanley a dégradé Sunrise (+0,4%) à "underweight", après "overweight". L'analyste a souligné que le titre s'est apprécié de 70% ces deux dernières années. A court terme, il ne voit pas de moteur pour une poursuite de la hausse.

Santhera (-2,9%) a bouclé son émission d'actions pour le financement de l'acquisition d'une licence pour un produit de Polyphor.

