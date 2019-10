Le magazine et site internet de "slow" journalisme Sept fête ses cinq ans. Le média basé à Villars-sur-Glâne (FR) et Lausanne compte 3500 abonnés et dit s'autofinancer depuis cette année.

"Cinq ans après son lancement, Sept.ch SA n'a aucune dette et s'autofinance depuis cette année grâce à une hausse de ses revenus publicitaires, de ses abonnements et à Sur Mesure, l'agence de brand journalisme créée en 2018", indique vendredi le magazine dans un communiqué.

Depuis 2014, Sept a produit plus de 1500 récits et publié 28 "mook", contraction de magazine et "book" (livre). Il a reçu plusieurs distinctions journalistiques et figuré parmi les finalistes du prestigieux prix Albert Londres en 2016.

"Ceci dit, nous restons encore très fragiles. Chaque nouvel abonné est une victoire", remarque le rédacteur en chef et directeur de Sept.ch Patrick Vallélian, cité dans le communiqué. Il y rappelle le concept de "slow" journalisme, "qui s'offre le luxe du temps et de l'espace. Nous avons choisi de nous déconnecter de l'actualité pour consacrer notre énergie à des informations d'intérêt public."

Neuer Inhalt Horizontal Line