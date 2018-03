Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les dirigeants du SPD allemand se sont dit samedi confiants de pouvoir convaincre leurs adhérents de donner leur feu vert à un gouvernement avec Angela Merkel et mettre ainsi un terme à l'impasse politique. La cote de popularité du parti n'a jamais été aussi basse.

Les 464'000 adhérents du parti social-démocrate (SPD) sont appelés à voter par correspondance à partir du 20 février pour ou contre l'accord conclu par ses dirigeants, la semaine dernière, pour reconduire la grande coalition avec le bloc CDU-CSU de la chancelière.

Le résultat de ce vote par correspondance ne sera connu que le 4 mars. D'ici là, la direction du parti organise une série de conférences régionales pour prêcher les vertus d'une nouvelle grande coalition ("GroKo") auprès de la base.

Nahles "très optimiste"

Celle qui est appelée à prendre les rênes du SPD, Andrea Nahles, dit n'avoir "aucun plan B" si les adhérents du parti rejettent l'accord.

"Je quitte Hambourg très optimiste", a-t-elle lancé à l'issue de la première conférence dans le grand port du nord, bastion social-démocrate. "Nous avons eu le sentiment général que le contrat de coalition tel que nous l'avons négocié a rencontré un grand soutien" des militants, a-t-elle poursuivi.

Rien n'est acquis, bon nombre, au sein du SPD, estimant que le parti doit se reconstruire dans l'opposition, après avoir essuyé son pire revers dans l'histoire de la république fédérale en obtenant aux législatives du 24 septembre dernier un score de 20,5% et en perdant 40 sièges au Bundestag.

Un sondage de l'institut Kantar Emnid publié vendredi a toutefois de quoi encourager les dirigeants du SPD: deux tiers de leurs sympathisants se disent en faveur d'une nouvelle GroKo. Le SPD a en effet obtenu plusieurs concessions, en matière de santé ou d'emploi, et six ministères, dont les Affaires étrangères et surtout les Finances, traditionnelle chasse gardée des conservateurs.

Popularité à 16%

Il s'agit aussi de sortir la première économie européenne de l'impasse cinq mois après les législatives. Cette consultation auprès des adhérents du SPD est vitale pour la chancelière, sortie victorieuse mais affaiblie des élections du 24 septembre.

Le vote du SPD intervient alors que le plus vieux parti allemand est en chute libre dans les sondages. Un sondage réalisé du 13 au 15 février par l'institut Infratest dimap pour le compte de la chaîne publique ARD montre en effet que la cote de popularité du SPD est tombée à 16%, à un point seulement du parti d'extrême-droite Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Le bloc conservateur (CDU et CSU) est donné à 33%, les Verts à 13%, le Parti de Gauche à 11% et les Libéraux du FDP à 9%.

Parti très divisé

Le SPD, très divisé sur l'idée de continuer à gouverner avec la droite, s'est enfoncé dans la crise depuis que ses dirigeants ont conclu l'accord de coalition, et aussi à cause d'une perte de confiance dans son dirigeant sortant, Martin Schulz.

"Les derniers jours ont été très difficiles, c'est vrai, et cela se reflète dans ces chiffres", a dit Andrea Nahles. "Mais j'ai très bon espoir que nous puissions commencer à repartir de l'avant".

Mme Nahles veut désormais se concentrer sur "les contenus", c'est-à-dire le contrat de coalition marqué selon elle d'une forte "empreinte sociale-démocrate".

"Les vieux combats de pouvoir entre les hommes ont nui au parti", juge Manuela Schwesig, une vice-présidente du parti. "Nous les femmes allons agir autrement", prévient-elle dans un entretien au journal Schweriner Volkszeitung.

