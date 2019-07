La pluie a contraint les organisateurs de la Fête des vignerons à reporter le spectacle prévu samedi soir. Une nouvelle représentation se tiendra dans une semaine, le samedi 3 août à 11h00. Les billets restent valables.

Après la représentation de jeudi soir, interrompue par l'orage et qui sera rejouée lundi, un deuxième spectacle fait les frais de la météo. La pluie persistante, annoncée par les météorologues, ne permet pas d'offrir de bonnes conditions aux spectateurs, a expliqué samedi à Keystone-ATS Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête.

"Hier vendredi, j'ai pris le risque de lancer le spectacle. J'ai repoussé d'une demi-heure l'ouverture des portes. Et il n'y a eu que quelques gouttes lors du final", a-t-il expliqué. Impossible à tenter samedi, vu les mauvaises prévisions météo.

Tessin et Suisse centrale

Samedi était la journée cantonale du Tessin et de la Suisse centrale, deux régions d'où s'étaient déplacées quelque 3500 personnes. Leur cortège, en fin de matinée, a pu se tenir dans une "belle ambiance", raconte M. Hohl. Mais le grand cortège de la Confrérie, prévu à 15h00 avec 6000 personnes, a dû être annulé.

La représentation de samedi en soirée est reportée au 3 août. "Nous avons choisi le même type de date, un samedi et pas un jour de semaine. Et le spectacle est fixé à 11h00 ce qui permet aux spectateurs du Tessin et de Suisse centrale de venir et repartir sans devoir prendre de chambre d'hôtel", a dit M. Hohl. Des discussions ont eu lieu avec les délégations du Tessin et de Suisse centrale.

Les spectateurs doivent conserver leur billet initial, qui leur servira pour la représentation du 3 août. La Fête des vignerons ne prévoit pas de remboursement, sauf en cas de deuxième report annulé. Mais ceux qui ont pris leur billet sur Starticket, et qui n'ont pas décoché l'assurance de trois francs proposée d'office, peuvent, à certaines conditions, se faire rembourser leur billet.

Deux spectacles le 3 août

Le 3 août, journée cantonale officiellement dédiée au canton de Soleure, il y aura donc deux spectacles, l'un à 11h00 et l'autre à 21h00. Un scénario envisagé dès le départ en cas de report, même si M. Hohl reconnaît que cela sera particulièrement éprouvant pour les choeurs, très sollicités dans le spectacle, et pour les techniciens.

Après deux reports en trois jours, le calendrier devient serré. Les organisateurs sont-ils inquiets ? "Non, il nous reste huit dates possibles pour les reports, mais si on peut éviter trois semaines de pluie, ce serait bien", ironise Frédéric Hohl. En 1977, la Fête n'avait connu aucun report, et un seul cas en 1999, ajoute-t-il. "Ils ont eu de la chance".

