Ce contenu a été publié le 2 décembre 2009 01:26 02. décembre 2009 - 01:26

Paris - Un squelette de spinosaurus, dinosaure au museau de crocodile géant et un mammouth laineux n'ont pas trouvé preneur lors d'une vente aux enchères, ont expliqué les organisateurs. Les deux objets figuraient parmi les principaux objets mis aux enchères mardi soir à la salle Drouot-Montaigne à Paris.

Le squelette de spinosaurus (lézard à épines) avait été mis à prix à partir de 250'000 euros. Quant au squelette de mammouth laineux, complet à 90%, il avait été estimé entre 100'000 et 120'000 euros.

"Les grosses pièces ne se sont pas vendues", a déclaré à l'AFP le commissaire-priseur Bertrand Cornette de Saint Cyr. Il a estimé que l'assistance était surtout composée de "petits collectionneurs".

C'est "la première fois" que la maison Millon de Cornette de Saint Cyr organise "ce type de vente à défricher avec passion", a-t-il ajouté. Le commissaire espère que la vente "marchera mieux, avec l'espace" mercredi soir.

Des combinaisons spatiales, des "unes" de journaux marquant des étapes clés de la conquête spatiale, une "couche spatiale" et d'autres accessoires seront alors proposés à la vente.

Mardi soir, une météorite sidérite de 130 kg, découverte pour la première fois en 1576, a été adjugée à 25'OOO euros. L'enchère a atteint 20'000 euros pour un oeuf de 31,5 cm de hauteur provenant d'un Aepyornis maximus, ou oiseau-éléphant.

