Ce contenu a été publié le 23 décembre 2011 20:59 23. décembre 2011 - 20:59

Le triomphe du film "Intouchables" constitue pour 52% des Français l'événement culturel le plus marquant de 2011, selon un sondage publié vendredi. Le cinéma se taille la part du lion dans ce classement.

Au deuxième rang figure la surprise du film "The Artist", en noir et blanc et sans paroles, avec Jean Dujardin (24%) et au troisième la fin de la saga "Harry Potter" (22%), selon cette enquête BVA réalisé pour la Fnac, en partenariat avec Le Parisien et Europe1.

Le décès de la chanteuse Amy Winehouse a été choisi par 20% des personnes interrogées, le succès de Nolwenn avec son disque en breton par 19% et le triomphe aux Césars du film "Des hommes et des Dieux" par 18%.

12% pour Adele

Pour 12% des Français, la révélation de la chanteuse Adele a été l'événement de l'année 2011, à égalité avec "Les nuits Monet" organisées au Grand Palais pour accueillir tout le public. Le Prix du jury au festival de Cannes attribué à "Polisse" a séduit 10% des sondés et la tournée mondiale du groupe Black Eyed Peas 9% d'entre eux, à égalité avec l'exposition Manet à Orsay.

Les livres arrivent en queue de peloton : pour 7% des personnes interrogées, l'événement culturel 2011 a été le prix Goncourt attribué au premier roman de Alexis Jenni "L'art français de la guerre" et pour 3% "Rien ne s'oppose à la nuit" de Delphine de Vigan. Enfin, 10% des sondés n'avaient pas d'opinion.

