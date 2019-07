L'Erythréen suspecté d'avoir tué lundi un enfant de huit ans en le poussant devant un train à Francfort était recherché depuis jeudi par la police suisse, a déclaré mardi le patron de la police allemande Dieter Romann. Il aurait menacé une voisine avec un couteau.

Le suspect aurait également cherché à étrangler la femme et l'aurait séquestrée avant de prendre la fuite, a ajouté Dieter Romann lors d'une conférence de presse à Berlin. La Suisse aurait alors lancé un mandat d'arrêt national contre lui. Il aurait en outre déjà eu affaire à la police helvétique par le passé, selon le chef de la police.

Marié et père de trois enfants, l'auteur présumé du drame était entré illégalement en Suisse en 2006, avant d'obtenir l'asile en 2008, toujours selon les autorités allemandes. En plus du garçon, il a aussi poussé sa mère - qui est parvenue à se dégager avant l'arrivée du train - et tenté d'en faire de même avec une autre femme.

Neuer Inhalt Horizontal Line