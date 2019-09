Un chanceux a coché les six bons numéros et emporté un million de francs (archives).

Le tirage du Swiss Lotto a fait un millionnaire samedi. Le chanceux, qui a validé son bulletin dans le Haut-Valais, empoche un million de francs.

Il a joué les six bons numéros, soit le 11, 14, 15, 21, 26 et 32. Le numéro "chance" est le 2, le "rePLAY" 02 et le Joker 257271. La loterie met en jeu 6,8 millions de francs mercredi lors du prochain tirage.

Neuer Inhalt Horizontal Line