Yverdon-Sport ne sera pas promu en Challenge League, malgré ses sept points d'avance, et cela ne plaît pas. Le syndic d'Yverdon Jean-Daniel Carrard a écrit un courrier à l'ASF pour le déplorer.

Dans sa lettre, le Municipal explique avoir pris connaissance de la décision de l'ASF d'annuler la saison "avec stupeur et incompréhension". Pointant une "décision inéquitable", Jean-Daniel Carrard ne comprend pas le choix de ne pas s'en tenir au classement en l'état.

Aussi, le Vaudois mentionne la construction du nouveau stade, pour lequel la Municipalité a investi 8 millions de francs, en plus des 2 millions injectés par un investisseur privé. Car il est du devoir de la Municipalité "d’offrir des conditions optimales d’entraînement et de jeu pour les clubs de football, tant au niveau du sport d’élite que des amateurs, et notamment des juniors", ajoute M. Carrard.

