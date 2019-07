Le système d'e-voting de La Poste prévu pour les élections fédérales ne remplissait pas les exigences de la Confédération. Le géant jaune a annoncé son abandon vendredi dernier. Sur les quatre cantons concernés, trois ont déjà prévu d'exiger des réparations.

Avant l'échéance des élections, la Chancellerie fédérale a fait contrôler le système de La Poste par des experts indépendants. "Au vu des résultats de cet audit, elle est arrivée à la conclusion que ce système ne satisfait pas aux exigences du droit fédéral et qu’il ne reste pas suffisamment de temps pour le mettre en conformité", a-t-elle indiqué lundi à l'agence Keystone-ATS.

Les cantons ont été informés du résultat de cet audit la semaine dernière. Vendredi, La Poste annonçait sa décision de faire une croix pour octobre, tout en assurant se focaliser sur son nouveau système de vérifiabilité universelle, mais seulement à partir de 2020 et pour une exploitation à l'essai.

Après cette décision, la grogne s'est immédiatement fait sentir dans les quatre cantons qui pouvaient encore compter sur le système de la Poste pour les élections fédérales. Fribourg, Neuchâtel, Bâle-Ville et Thurgovie ne pourront en effet plus offrir à leurs ressortissants à l'étranger le vote via un ordinateur.

Fribourg et Neuchâtel ont déjà pris contact avec La Poste pour demander des comptes. Thurgovie va le faire et Bâle-Ville va analyser les contrats avec le géant jaune avant de prendre une décision.

Neuer Inhalt Horizontal Line