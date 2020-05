Le taux de chômage en Suisse a nettement progressé en avril, passant en un mois de 2,9% à 3,3%, alors que la pandémie de coronavirus pèse lourdement sur l'économie. Ce niveau n'avait plus été atteint depuis mars 2017.

Le taux de chômage pendant le mois sous revue est ressorti dans le bas de la fourchette des prévisions. Les économistes interrogés par AWP s'attendaient à un taux entre 3,2% et 3,9%.

En chiffres absolus, le nombre de personnes sans emploi a bondi de 43% sur un an ou 46'115 personnes à 153'413, a indiqué jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans un communiqué.

La progression a été plus ou moins homogène au niveau démographique et géographique. Le nombre de sans emploi a ainsi augmenté de 0,3 point de pourcentage à 2,8% dans la partie alémanique du pays et de 0,5 point à 4,5% en Suisse romande et au Tessin.

La progression a atteint 0,3 point à 2,4% chez les Suisses et 0,6 point à 5,8% chez les étrangers.

Le Seco a également apporté des précisions sur le chômage partiel en février, soit avant le début de la crise sanitaire. Pendant ce mois, les réductions de l'horaire de travail ont touché 4048 personnes, soit 331 de plus (+8,9%) qu'en janvier. Le nombre d'entreprises ayant eu recours à de telles mesures a augmenté 27,5% à 227.

