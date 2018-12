Le Team Canada à nouveau en finale

Le Team Canada, tenant du titre lors des 3 dernières éditions, s'est à nouveau qualifié pour la finale de la Coupe Spengler. Dans une demi-finale à sens unique, les Canadiens ont battu 4-2 Nuremberg.

Déjà dans le tour préliminaire, les Canadiens avaient donné une leçon aux Allemands (6-2) avec quatre buts au cours de la deuxième période. En demi-finales, ils se sont montrés encore plus expéditifs. Après moins de 13 minutes de jeu et deux buts et un assist de l'attaquant du CP Berne, Zach Boychuk, le Team Canada menait 3-0.

L'écroulement des Allemands après leur étonnant succès 3-1 la veille contre Metallurg Magnitogorsk n'a pas surpris. Les Tigres Blancs disputaient leur quatrième match en 67 heures. Après la débauche d'énergie livrée contre les Russes, les batteries étaient vides. Même s'ils sont revenus sur la fin, ils n'ont pas réellement inquiété la sélection canadienne.

Le Team Canada visera donc son quatrième titre de suite. Les joueurs à la feuille d'érable pourraient alors égaler leurs prédécesseurs qui s'étaient imposé à Davos de 1995 à 1998. Depuis sa défaite en demi-finales contre Genève-Servette (5-6) il y a quatre ans, le Team Canada a remporté 15 de ses 16 matches à la Coupe Spengler. Ils ne se sont inclinés que lors du tour préliminaire contre Dinamo Minsk (4-7) en 2016.

L'autre demi-finale opposera KalPa Kuopio à Davos à 20.15.

