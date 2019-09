Le Team Europe a repris la main dans la Laver Cup de Genève. A la faveur du succès 6-2 1-6 10/7 de Stefanos Tsitsipas sur Taylor Fritz, il mène désormais 2-1 devant le Team World.

Comme le "thriller" entre Dominic Thiem et Denis Shapovalov, cette rencontre s'est jouée dans le super tie-break. A 7/7, Taylor Friz a commis son... unique double faute de la rencontre pour ouvrir la porte à son adversaire. Stefanos Tsitsipas pouvait gagner les deux points suivants sur son service et arracher une victoire qui devrait le relancer après un été bien difficile.

L'ultime rencontre de la soirée sera le double qui opposera Roger Federer et Alexander Zverev à Jack Sock et à Denis Shapovalov. Elle sera la dernière de cette Laver Cup qui ne vaudra qu'un point. On rappellera que les points seront doublés samedi et triplés dimanche.

