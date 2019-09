Grâce à une fin de match de rêve, John Isner a permis au Team World de recoller au score lors de la 2e journée de la Laver Cup. L'Américain s'est imposé 6-7 (2/7) 6-4 10/1 devant Alexander Zverev.

Après ce premier simple de la journée, on en est donc à 3-3 entre le Team World et le Team Europe à Palexpo. Avec un tel score, la rencontre entre Roger Federer et Nick Kyrgos qui va suivre pourrait revêtir une importance particulière...

La rencontre entre John Isner et Alexander Zverev a vraiment épousé un scénario improbable. Pendant un set et demi, l'Allemand a donné l'impression de posséder une réelle marge sur son rival. Mais à 7-6 4-4, il devait concéder l'unique break de la rencontre alors qu'i commençait peut-être à entrevoir la ligne d'arrivée.

Le gain de ce neuvième jeu a littéralement métamorphosé John Isner qui a réussi un début de super tie-break magnifique. Il gagnait ainsi les six premiers points de ce jeu décisif pour "tuer" en quelque sorte ce match.

Neuer Inhalt Horizontal Line