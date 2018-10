Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Lausanne accueille du 24 octobre au 18 novembre au Palais de Beaulieu "Une Chambre en Inde" d'Ariane Mnouchkine. Si les 21 représentations affichent quasi complet, de nombreux autres rendez-vous graviteront autour de la venue exceptionnelle du Théâtre du Soleil.

Le TKM Théâtre Kléber-Méleau et ses partenaires proposent cet automne un rendez-vous historique avec Ariane Mnouchkine, 79 ans, l'une des figures les plus marquantes du théâtre contemporain. Sa compagnie parisienne, le Théâtre du Soleil, n'est en effet pas revenue en Suisse romande depuis 1970.

Trente-quatre comédiens de treize nationalités différentes interprètent une "Une Chambre en Inde". Ce spectacle épique et hors du commun est l’histoire de Cornelia qui prend au pied levé la tête d'une troupe après le départ du metteur en scène choqué par les attentats de novembre 2015. Elle se voit confier la mission de construire un spectacle sur l’état - désastreux - du monde.

Discussion publique

En marge des 21 représentations prévues, toute une série d'événements reviennent sur l’histoire du Théâtre du Soleil, sa démarche créative, son influence sur le théâtre contemporain. Le 19 octobre notamment, une discussion publique exceptionnelle avec Ariane Mnouchkine aura lieu à l'Université de Lausanne.

L'alma mater propose également le 17 octobre la projection gratuite "Les Naufragés du Fol Espoir". Dernier film de l'artiste, il s'inspire librement d'un mystérieux roman posthume de Jules Verne.

A Renens (VD), la Ferme des Tilleuls projettera le 25 octobre le documentaire de Catherine Vilpoux "L'aventure du Théâtre du soleil" (2009). Il dresse le portrait de la metteure en scène, à travers différentes rencontres et images d’archives.

De Molière à l'Afghanistan

Le Cinéma CityClub à Pully (VD) présentera quant à lui le 30 octobre le premier film réalisé par le Théâtre du Soleil "1789". Il a été tourné pendant les treize dernières représentations de la pièce homonyme en 1973, au milieu de 900 spectateurs.

Le 4 novembre, le Cinéma Bellevaux proposera une projection exceptionnelle en 35 mm de "Molière" réalisé par Ariane Mnouchkine en 1978. Cette fresque grandiose de quatre heures raconte l’aventure du comédien et dramaturge et de son siècle, réalisée avec 120 comédiens, 600 participants, 1300 costumes et 220 décors.

Enfin la Cinémathèque suisse projettera le 12 novembre le documentaire collectif "Un Soleil à Kaboul... ou plutôt deux" tourné en Afghanistan. Il revient sur la rencontre entre Ariane Mnouchkine et sa troupe et des comédiens afghans.

