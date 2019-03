Le prix Overseas Press Club of America a été attribué mercredi au caricaturiste suisse Patrick Chappatte. Il distingue ses dessins publiés sur le site, les médias sociaux et les éditions imprimées du "New York Times" en 2018.

Patrick Chappatte recevra sa récompense le 18 avril à New York, selon un communiqué de l'Overseas Press Club of America. Selon le jury, les dessins qu'il a réalisés pour le New York Times sont "un modèle du genre".

Le caricaturiste basé à Genève a déjà reçu ce prix deux fois, en 2016 et 2012. Il est le seul lauréat non américain de ce prix, anciennement connu sous le nom de Thomas Nast Award, depuis sa création en 1968. Fondé en 1939, l'OPC décerne chaque année 21 prix dans des catégories allant du reportage international au commentaire.

Né en 1967, le caricaturiste primé travaille pour le quotidien Le Temps et la NZZ am Sonntag. Il était dessinateur pour l'International Herald Tribune depuis 2001, avant de passer au New York Times en 2013 De mère Libanaise et de père Jurassien, il a vécu notamment à New York et Los Angeles.

