A Genève, la Verte Lisa Mazzone et le socialiste Carlo Sommaruga ont été acclamés par leurs partisans à l'annonce des résultats en Vieille-Ville. Le duo est sûr d'être élu au Conseil des Etats, même si les résultats ne sont pas encore définitifs.

A Genève, la Verte Lisa Mazzone et le socialiste Carlo Sommaruga pointent très largement devant à l'élection au Conseil des Etats, selon des premiers résultats. Le PLR Hugues Hiltpold, la PDC Béatrice Hirsch et l'UDC Céline Amaudruz sont distancés.

Déjà largement en tête à l'issue du premier tour, Lisa Mazzone se détache de nouveau à la première place avec 42'651 voix, suivie de son colistier Carlo Sommaruga avec 38'911 voix. Selon ces résultats provisoires qui portent sur le vote par correspondance, soit plus de 95% du total des bulletins, il n'est mathématiquement plus possible que la gauche perde son monopole aux Etats.

A droite, le regain de mobilisation espéré n'a pas eu lieu. Hugues Hiltpold arrive troisième avec 25'962 voix, devant sa colistière Béatrice Hirsch (21'674 voix). La candidate UDC Céline Amaudruz qui avait le soutien du MCG vient juste derrière avec 21'045 voix. Le candidat atypique Paul Aymon, dit le Prophète, ferme la marche avec 2'388 voix. Les résultats définitifs sont attendus en fin d'après-midi.

Neuer Inhalt Horizontal Line