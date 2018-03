Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 août 2010 19:58 07. août 2010 - 19:58

Berne - Les six numéros gagnants du dernier tirage de la Loterie suisse à numéros sont le 5, le 9, le 16, le 18, le 31 et le 44. Le numéro complémentaire est le 37. Ce tirage n'a pas fait de millionnaire. Le Plus est le 3, le rePlay 05. Le Joker est le 808167.

La dotation estimée pour le prochain tirage s'élève, pour six bons numéros sans Plus, à 2,4 millions de francs. Avec Plus, le jackpot atteint 7 millions de francs. Quant au total cumulé des trois jackpots, il est de 7,5 millions, indique la Loterie romande.

Neuer Inhalt Horizontal Line