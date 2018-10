Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 octobre 2018 01:03 28. octobre 2018 - 01:03

Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait prochainement à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Samedi, un homme a tué à l'arme à feu onze fidèles réunis dans une synagogue de la ville en ce jour du repos hebdomadaire juif, le chabbat. Il sera poursuivi pour crime antisémite.

"Je vais aller à Pittsburgh", a déclaré le président américain sur le tarmac de l'aéroport de Murphysboro, dans l'Illinois, où il doit participer dans la soirée à un meeting en vue des élections législatives du 6 novembre. "Il ne doit y avoir aucune tolérance pour l'antisémitisme ou pour n'importe quelle forme de haine religieuse", a-t-il aussi réagi.

Selon Scott Brady, procureur de l'ouest de la Pennsylvanie, le tireur est un habitant de Pittsburgh âgé de 46 ans. "Ses actes représentent ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Toutes les ressources de mes services sont consacrées à l'enquête fédérale sur ce crime odieux et au procès. Sachez que, dans cette affaire, la justice sera rapide et sévère", a-t-il promis.

Le tireur de 46 ans sera poursuivi, entre autres, pour crime antisémite, a indiqué de son côté le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions. Il risque la peine de mort.

Peine de mort

Selon le FBI, le tireur, qui n'était a priori pas connu des services de police, a agi seul. "Mort à tous les juifs !", a-t-il crié en faisant irruption dans la synagogue, rapporte la chaîne de télévision KDKA, citant des sources policières.

La police a dû lutter et échanger des tirs pour appréhender le quadragénaire et le placer en garde à vue. Il disposait d'un fusil d'assaut et de trois armes de poing, selon les autorités. Blessé, il a été hospitalisé.

Dans un message envoyé samedi sur le réseau social Gab, le tireur reproche à la Société hébraïque d'aide aux immigrants "d'attirer des envahisseurs qui tuent notre peuple".

L'antisémitisme "doit être condamné et combattu partout où il se présente", a aussi déclaré Donald Trump. "Quand des gens font ce genre de choses, ils doivent être condamnés à mort", a-t-il ajouté.

Présence policière

Le président des Etats-Unis avait estimé un peu plus tôt que la fusillade n'avait pas grand chose à voir avec la législation sur les armes à feu et a assuré que les choses auraient été différentes s'il y avait eu des agents de sécurité dans la synagogue.

La synagogue Tree of Life (Arbre de vie) se trouve dans le quartier de Squirrel Hill, où vit une importante communauté juive. Le tireur a ouvert le feu pendant un office qui avait débuté à 09h45; une centaine de personnes étaient présentes. La police n'y est présente que lors des grandes occasions, a indiqué Michael Eisenberg, ancien président de la synagogue.

Neuer Inhalt Horizontal Line