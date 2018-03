Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La Suisse n'est pas parvenue à décrocher une seizième médaille lors de l'épreuve de bob à quatre. Rico Peter a échoué à la quatrième place. Il lui a manqué 21 centièmes pour une médaille.

L'Allemand Francesco Friedrich, déjà vainqueur en boblet, s'est offert un deuxième titre olympique devant classés ex aequo son compatriote Nico Walther et le Sud-Coréen Won Yunjong.

Rico Peter et son équipage ont manqué la médaille de bronze à l'occasion de la première manche samedi où ils se sont élancés avec un mauvais numéro de départ - le 16 - et n'avaient rejoint l'arrivée qu'avec le huitième temps. Ensuite, ils se sont remontés malgré des temps de départ moyens en réussissant deux fois le deuxième temps de manche et même le meilleur au cours du dernier parcours.

L'autre équipage suisse de Clemens Bracher a terminé au 14e rang sur 30 classés.

La Suisse reste pour la quatrième fois des JO sans médaille en bob après 1928, 1964 et 2010.

