Le train reliant Moutier (BE) à Soleure s'appelle désormais "L'express du Weiss", ou "Weissenstein Express" en allemand. C'est le nom choisi par l'association "Tunnel du Weissenstein" parmi plus de 600 propositions envoyées par la population.

C'est un nom "accrocheur" aussi bien en français qu'en allemand et il est "bien adapté pour le marketing", a indiqué mardi l'association. Le concours pour trouver un nouveau nom a été organisé en collaboration avec "Solothurn Tourismus".

La ligne Moutier-Soleure est propriété de la compagnie BLS et exploitée par les CFF. Elle menaçait d'être fermée par la Confédération en raison du mauvais état du tunnel de 3,7 km entre Gänsbrunnen (SO) et Oberdorf (SO).

Les régions concernées se sont opposées à la fermeture. L'Office fédéral des transports (OFT) a finalement décidé que le tunnel sera assaini pour 85 millions de francs. Les travaux se dérouleront de juin 2020 à novembre 2021. Des bus prendront le relais pendant les travaux. La ligne sera rouverte au trafic ferroviaire en décembre 2021. L'assainissement garantira une durée d'exploitation de 25 ans.

Des mesures de sécurité ont déjà été prises afin que le tunnel et la ligne puissent être exploités jusqu'au début des travaux. Des filets de protection contre les éboulements ont été installés sur 500 m. Des contrôles de sécurité sont effectués régulièrement.

