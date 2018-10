Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 octobre 2018 14:58 02. octobre 2018 - 14:58

La branche du transport aérien dans le monde soutient plus de 65 millions d'emplois. Selon un rapport publié mardi à Genève, elle pèse plus de 2656 milliards de francs. Ses responsables appellent à rejeter les politiques protectionnistes pour étendre leurs activités.

"Davantage de personnes dans davantage de parties du monde que jamais auparavant bénéficient de voyages sûrs, rapides et efficaces", a estimé le directeur exécutif du Groupe d'action du transport aérien (ATAG) Michael Gill. Au total, plus de 10 millions de collaborateurs oeuvrent dans la branche du transport aérien, a-t-il ajouté au premier des jours d'un Sommet mondial sur l'aviation durable à Genève.

Mais selon le rapport, la filière plus large et les emplois indirects dans différentes activités montrent que le transport aérien contribue à plus de 65 millions de postes et plus de 3,5% du Produit intérieur brut (PIB) mondial. Dans moins de 20 ans, avec une approche de libre-échange, ces chiffres devraient passer à 97,8 millions d'emplois et plus de 5600 milliards de francs.

En revanche, si les gouvernements recourent à des politiques protectionnistes, la progression serait inférieure de plus de 12 millions d'emplois et de 1180 milliards de francs. "L'aviation est le facteur-clé pour cette connectivité", estime le directeur exécutif. Il demande une collaboration entre les acteurs.

