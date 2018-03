Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le tunnel de base du Gothard (TBG) a reçu mardi soir à Bruxelles l'European Railway Award 2018. Ses 57 kilomètres en font le plus long tunnel ferroviaire du monde.

Cette distinction, la plus importante de la branche ferroviaire européenne, a été attribuée par l'Union des Industries ferroviaires européennes (UNIFE) et la Communauté européenne du rail (CER). Elle a été remise à Peter Jedelhauser, qui a dirigé l'organisation du projet Axe nord-sud du Saint-Gothard , ainsi qu'à Renzo Simoni, ancien directeur d'AlpTransit Gothard.

Le jury a justifié son choix par le rôle essentiel que ce tunnel joue pour le fret ferroviaire transalpin et la politique des transports au niveau européen. "En Suisse, le public et les acteurs politiques affirment une volonté claire de transférer le fret de la route au rail. Le TBG fait partie de ce plan et revêt une grande importance pour les citoyens européens", a souligné Libor Lochmann, directeur exécutif du CER, cité dans un communiqué des CFF.

Philippe Citroën, directeur général de l'UNIFE, a ajouté: "Le plus long tunnel ferroviaire du monde est un parfait exemple du talent remarquable des ingénieurs européens. En surmontant les obstacles géographiques et d'infrastructure, le tunnel prouve le rôle décisif que le transport ferroviaire peut jouer pour renforcer la performance et le caractère respectueux de l'environnement de l'économie européenne."

Corridor en attente

Le tunnel de base du Gothard a été officiellement ouvert le 1er juin 2016 - après 17 ans de travaux de construction - lors d'une grande fête de cinq heures et en présence de nombreuses personnalités suisses et étrangères.

Les trains empruntent le tunnel selon l'horaire des CFF depuis le 11 décembre 2016. Le trafic marchandises l'avait précédé, le 5 septembre.

Deux raccordements aux frontières allemande et italienne ne sont cependant pas achevés. Renzo Simoni a déclaré que "même si cela progresse lentement, ce corridor existera un jour, et la Suisse aura joué un rôle de premier plan".

Troisième fois

La Suisse reçoit l’European Railway Award pour la troisième fois. Il avait été attribué à l'ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger en 2009 et à l'ex-CEO des CFF Benedikt Weibel en 2013.

Le prix consiste en 10'000 euros, que les CFF vont verser à des institutions à but non lucratif. Une partie ira à la fondation de prévoyance du personnel des CFF, une autre à la fondation pour l'intégration de personnes handicapées aux Grisons.

