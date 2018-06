Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 juin 2018 17:24 06. juin 2018 - 17:24

L'exercice réunit notamment des pompiers suisses et italiens (archives).

Un exercice binational de sécurité réunira quelque 120 intervenants dans le tunnel du Grand-St-Bernard, côté suisse, le 19 juin. Le tunnel sera fermé à la circulation de 20h00 à 01h00.

L'exercice de sécurité se déroule chaque année, en alternance sur territoire suisse ou italien. Il réunit des pompiers suisses et italiens, l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) et la police cantonale, a indiqué mercredi à l'ats Fabrice Vouilloz, directeur général de la société Tunnel du Grand-St-Bernard.

Chaque année, les secouristes sont confrontés à un scénario différent comprenant en général un accident, un incendie et des désincarcérations. L'exercice est l'occasion de tester notamment la gestion des blessés, le système de ventilation et cette année plus précisément, les procédures d'évacuation des galeries de sécurité actuellement en travaux.

Un bilan est tiré quelques jours après l'intervention. Les intervenants communiquent en général en français, la vallée d'Aoste étant bilingue.

Neuer Inhalt Horizontal Line