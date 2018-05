Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 mai 2018 01:34 24. mai 2018 - 01:34

Le tunnel du San Bernardino sur l'autoroute A13 dans les Grisons va rouvrir jeudi matin, ont décidé mercredi soir les autorités après avoir évalué l'infrastructure. Le passage était fermé depuis vendredi après-midi à la suite de l'incendie d'un car de tourisme.

Le trafic pourra reprendre jeudi dès 05h00, a ainsi indiqué l'Office fédéral des routes (Ofrou) tard mercredi dans un communiqué. Le tube a été considérablement endommagé, mais grâce à d'intenses travaux, il a pu être rouvert en peu de temps.

Afin de mener de nouvelles inspections, le tunnel sera fermé pendant deux heures vendredi et dimanche, précisément entre 01h00 et 03h00. A l'exception des poids lourds, les véhicules devront passer par le col. Les travaux d'entretien et de nettoyage annuels auront lieu du 4 au 18 juin. Le tunnel sera alors fermé la nuit.

Neuer Inhalt Horizontal Line